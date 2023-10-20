Babnet

وزير الداخلية يشرف على اجتماع لجنة التدقيق الخاصة بالوزارة

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 12:58 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أشرف وزير الداخلية كمال الفقي اليوم الجمعة على اجتماع لجنة التدقيق الخاصة بوزارة الداخلية التي ضمت مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق والتي تشكّلت بناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة.


وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان الوزيراذن بانطلاق عمل هذه اللجنة في الحال، والتي ستتكفل باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة "من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ"
...

وكان رئيس الحكومة امضى يوم أمس الخميس على أذون بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجان خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر و أذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023،
وعملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 ستتكفّل اللّجان المذكورة بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و 25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275442


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 20 أكتوبر 2023 | 5 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:39
15:12
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
26°-20
28°-20
34°-21
27°-22
  • Avoirs en devises
    26174,6

  • (19 oct)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35300 DT        1$ =3,18001 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 oct)   771,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*