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الحكومة تخطط لمنح قروض لا تتجاوز 10 آلاف دينار للفئات الضعيفة سنة 2024 لاحداث مشاريع

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 09:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تخطط الحكومة، خلال سنة 2024، لاحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض لفائدة الفئات الضعيفة تمكنها من احداث مشاريع في مختلف المجالات.

وأوضحت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، انه سيتم منح هذه القروض التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار للقرض الواحد، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2024، على أن تسدد على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.

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وسيتولى البنك التونسي للتضامن التصرف في خط التمويل المذكور بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات ذلك.

وأشارت الحكومة ان هذا الاجراء يأتي لمواصلة التمشي الذي اتخذته سنة 2023 عبر منح قروض من الصندوق الوطني للتشغيل بقيمة 5 آلاف دينار لهذه الفئات الضعيفة لتمويل أنشطتهم الاقتصادية، مؤكدة أهمية الاقبال على هذا التمويل وتسجيل قرابة 15 ألف مطلب إلى موفى أوت 2023.


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