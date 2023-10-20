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نحو توسيع مدارج ملعب الطيب المهيري بصفاقس ودراسة مشروع إحداث المدينة الرياضية بالجهة

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 09:02 قراءة: 0 د, 37 ث
      
إلتأمت مساء يوم الخميس ، جلسة عمل بمقر وزارة الشباب والرياضة للنظر في مشاريع البنية التحتية الرياضية بولاية صفاقس وذلك بحضور كمال ذقيش وزير الشباب و الرياضة وعدد من اطارات الوزارة ومسؤولين من جهة صفاقس ومن النادي الصفاقسي.
وقد تم التداول في عدة مشاريع تهم المنشآت الرياضية في ولاية صفاقس، أهمها تهيئة وتوسيع ملعب الطيب المهيري ودراسة مشروع إحداث المدينة الرياضية.

وتم الاتفاق على الشروع في تهيئة ملعب الطيب المهيري وتوسيع مدارجه ل 20 ألف متفرج، دون حرمان النادي الصفاقسي من اللعب في ميدانه، وبكلفة مبدئية تقدر ب 25 مليون دينار . وقد تم توفير الاعتمادات على ميزانية الدولة وذلك توازيا مع الشروع في إعداد الدراسات الضرورية لإحداث مدينة رياضية بولاية صفاقس، على أن يتم الاتفاق على تحديد موقع المشروع وتوفير الاعتمادات الضرورية


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