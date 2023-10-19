تعرض 11 تلميذة بجرجيس الى اعراض تسمم بعد تناول وجبة غداء باحد المطاعم المدرسية

نقلت على فترات 11 تلميذة من اعدادية ابن خلدون بجرجيس ومعهد جرجيس الى المستشفى الجهوي بجرجيس للاشتباه في تعرضهن الى تسمم من وجبة الغداء التي تناولنها من مطعم مدرسي مشترك وفق المندوب الجهوي للتربية بمدنين كمال بالزاوية.

واوضح المندوب ان التلميذات اللاتي ظهرت عليهن اعراض تسمم غادرن المستشفى مساء هذا اليوم بعد ان بقين تحت المراقبة الطبية، مشيرا الى ان المندوبية الجهوية للتربية تواصلت مع الادارة الجهوية للصحة مع تسجيل اولى الحالات لتقوم برفع عينة من وجبة هذا اليوم واخضاعها للتحليل لمعرفة مصدر التسمم.

واضاف ان بحثا اداريا فتحته المندوبية الجهوية للتربية وديوان الخدمات المدرسية لتحميل المسؤوليات لافتا الى ان حالات تسمم مماثلة شهدتها بعض المطاعم المدرسية بولايات اخرى.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار