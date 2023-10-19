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أيام قرطاج السينمائية 2023: الإعلان عن قائمة الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 18:39 قراءة: 0 د, 49 ث
      
كشفت الهيئة المديرة للدورة 24 لأيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام الروائية القصيرة المشاركة في مسابقة هذه الدورة وعددها 15 فيلما من ضمنها أربعة أفلام تونسية.


وستكون السينما التونسية ممثلة في هذه المسابقة بأفلام "متى نلتقي ؟ بعد عام وفيلم" للمخرجة أماني جعفر و"نهار الكيراتين" لسامي التليلي و"دمي ولحمي" لإيناس عرسي و"براكاج" لبلال بالي.
...


وفي ما يلي بقية الأفلام المختارة للتنافس على هذه الجائزة، وهي أفلام من بلدان فلسطين والجزائر والأردن والعراق ومدغشقر والكاميرون والسينغال وأوغندا والبنين.
// دماء كالماء - ديما حمدان - فلسطين
// Imanitrala مدغشقر -أندري راناريسوا
// وذكرنا وأنثانا - أحمد الياسر - الأردن
// The Last Shoemaker أوغندا -علي موسوكي
// Sea salt لبنان -ليلى بسمة
// Boussa الجزائر - عز الدين قصري
// سوكرانيا 59 - عبد الله الخطيب - فلسطين
// Mboa, Matanda, le tournoi des rois - Jules Kalla Eyango الكاميرون
// Le dernier pêcheur بنين -أرميل ديون
//Baata Banta السنغال - ماامادو سامبا ديالو
// بيت أبيض مظلم - حسن هاردي - العراق



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