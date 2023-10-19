زغوان: استرجاع 3 عقارات دولية فلاحية بالفحص على مساحة 27 هكتارا

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان، اليوم الخميس، 3 عقارات دولية فلاحية تمسح إجمالي 27 هكتارا بمعتمدية الفحص، وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وقراري إخلاء صادرين عن والي زغوان.



وأوضح المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد السقني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العقارات المسترجعة وضعت على ذمة ديوان الأراضي الدولية للتصرّف فيها مؤقتا في انتظار إعادة توظيفها طبق الإجراءات والتراتيب المعمول بها.

وأشار، في سياق متّصل، إلى أن مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان استرجعت إجمالي 113 هكتارا من الأراضي الدولية خلال أسبوع واحد.

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