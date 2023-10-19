ادماج الحكام الشبان في ادارة مقابلات الرابطة المحترفة الأولى

قالت الجامعة التونسية لكرة القدم انها تؤكد على مسؤولي الإدارة الوطنية للتحكيم بضرورة إدماج الحكام الشبان الذين تألقوا في الرابطة المحترفة الثانية وفي رابطتي الهواة وتعيينهم خلال هذا الموسم الرياضي في ادارة مقابلات الرابطة المحترفة الأولى.

واوضحت الجامعة ان ذلك ياتي في اطار خطة تعتمدها الجامعة لتكوين وادماج الحكام الشبان المتألقين في مختلف البطولات الوطنية



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