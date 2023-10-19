وزارة الصحة تدعو الاولياء الى اعتماد سلوك صحي لوقاية الاطفال والرضع من الاصابة بالالتهابات التنفسية الحادة

دعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الاولياء الى اتباع سلوك صحي في التعامل مع ابنائهم من الاطفال والرضع لوقايتهم من الالتهابات التنفسية الحادة عند الرضع والاطفال.



وبينت الوزارة في ورقة اعلامية نشرتها ادارة الرعاية الصحية الاساسية، "ان الالتهابات التنفسية الحادة عند الرضع والاطفالـ التي تنتشربحلول فصل الشتاء، هي عبارة عن مجموعة من الالتهابات الناتجة عن فيروس او بكتيريا قد تصيب جزء من اجزاء الجهاز التنفسي بداية من الانف والحلق واللوزتين والاذنين وصولا الى الرئتين. وينتشر هذا المرض لدى الاطفال دون ال5 سنوات وخاصة الرضع الاقل من سنة.





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واضافت ان علامات المرض تظهر في البداية بحالة برد بسيطة (انسداد او سيلان الانف) مع قليل من السعال ثم تزداد تدريجيا حدة السعال وسرعة التنفس مع امكانية ظهور الحمى مشيرة الى ان المريض يشفى تلقائيا بعد مضي مدة تتراوح بين 5 الى 10 ايام غير ان السعال يمكن له ان يستمر لشهر.



ولتفادى الاصابة بهذا المرض دعت الوزارة الاولياء الى ضرورة "غسل اليدين لمدة 30 ثانية بالماء والصابون عند التعامل مع الاطفال والرضع (تغيير الحفاظات والرضاعة والغذاء) موصية بضرورة تفادي مصاحبة الاطفال الى الاماكن العامة المغلقة وعدم مشاركة مستلزمات الرضع ولالعاب والموضبة على تنظيفها والقيام بالتلاقيح في مواعيدها.



كما اوصت الورقة الاعلامية بالرضاعة الطبيعية وتامين تغذية سليمة للرضيع واعطائه كميات وفيرة من السوائل وعدم استخدام المضادات الحيوية بصفة آلية دون استشارة الطبيب.



وفي حال اصابة الاطفال بهذا المرض شددت الوزارة في ذات الوثيقة على ضرورة تنظيف الانف باستمرار وتقسيم الرضعات او الوجبات الى كميات قليلة على فترات متعددة واعطاء الطفل دواء الحمى في حال ارتفاع الدرجات وتجنب التدخين السلبي وتهوئة المكان.

أم

