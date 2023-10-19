المنتخب التونسي للريشة الطائرة يشارك في الدورة الدولية المفتوحة للريشة الطائرة بالجزائر من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري

يشارك المنتخب الوطني التونسي للريشة الطائرة في فعاليات الدورة الدولية المفتوحة للريشة الطائرة التي تنتظم بالجزائر من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري.

ويمثل المنتخب الوطني الذي يدربه ناصر بن الحبيب بوزيد في الدورة الدولية المفتوحة بالجزائر اللاعبان عزيز الخياطي ومحمد السمراني واللاعبتان آلاء الخذيري وملاك بن أحمد.

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