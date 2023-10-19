الأسطورة بيكر يعود للتنس مدربا للدنمركي رونه

‭ ‬قال الأسطورة الألماني بوريس بيكر، الفائز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إنه سيعود إلى عالم التنس لتدريب الدنمركي هولجر رونه المصنف السادس عالميا.



وأطلق سراح بيكر من سجن بريطاني في ديسمبر 2022، بعدما قضى ثمانية أشهر من أصل عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة إخفاء أصول مالية بعد إعلان إفلاسه.

وقال بيكر لشبكة يوروسبورت "يمكنني تأكيد أنني مدرب هولجر رونه... طلبه أن أدربه يجعلني فخورا بعض الشيء. كان التواصل قائما منذ فترة طويلة. وأصبح الوقت مناسبا جدا حاليا".



...



وأضاف ""جدول أعمالي يسمح بذلك وكنت دوما مهتما بهولجر لأنه يتمتع بالكثير من الالتزام في ملعب التنس".

ودرب بيكر (55 عاما) من قبل نوفاك ديوكوفيتش في الفترة من 2013 حتى 2016، وسيدرب الآن رونه (20 عاما).

ووصل اللاعب الدنمركي إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون هذا العام، لكنه فاز في واحدة فقط من مبارياته التسع الأخيرة.

وقال بيكر "هولجر بمثابة ماسة خام تحتاج إلى صقل.. تعجبني انفعالاته العاطفية. دربت لاعبا من قبل هو نوفاك ديوكوفيتش ولم يكن في بعض الأحيان على طبيعته في الملعب، لكن هذا مسموح به".

وبيكر ممنوع من دخول بريطانيا حتى أكتوبر 2024، وهو غير متأكد في الوقت الحالي مما إذا كانت شراكته مع رونه ستستمر في الموسم المقبل.

وتابع "لا فائدة من توقيع عقد لمدة عامين الآن بعد تعاوننا لمدة أسبوع فقط.

"إذا نجح المدرب، فإنه عادة يكمل بغض النظر عما ينص عليه العقد. وإذا لم يحدث يذهب كل طرف في طريقه مجددا".