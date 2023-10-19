في معهدي الصحافة والتوثيق بمنوبة: الجامعة العامة للتعليم العالي تنظم وفقة احتجاجية تضامنية حدادا على شهداء غزة

نظمت جامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، واساتذة معهدي الصحافة وعلوم الاخبار والتوثيق، ظهر اليوم الخميس وفقة احتجاجية تضامنية حدادا على شهداء غزة، وتنديدا بالجرائم الانسانية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الغاشم في فلسطين، وبما بلغه من همجية وفظاعة



وتنبني الوقفة وفق تصريح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة بوبكر بن علي لـ(وات)، على التوجهات العامة في مشهد الحروب الحالي، والتي اصبح فيها الاعلام اصبح الوسيلة الاولى في الحرب والاخطر، حيث يسبق اعلام الكلمة والصورة والخطاب الحرب والقصف.

واضاف ان الصراع العربي الفلسطيني هو صراع قديم متجدد، يقوم على قوة الصراع الاعلامي والحرب الاعلامية التي شنها العدو الصهيوني حاليا من خلال تزييف الحقائق واللعب على الصورة وعلى المعطيات، مشددا على أن الحرب الإعلامية أضحت تمثل خطرا كبيرا ولها بالغ التأثير في استمالة الراي العام الدولي ومحاولة بث الشك وتلهية المجتمعات عن لعمق القضية الفلسطينية.



...



واكد ان دور طالب الصحافة في المعهد الوحيد في تونس يصبح هاما ومحوريا في بناء صورة اعلامية بصفته فاعلا ومشاركا ومؤهلا بالمهارات والتقنيات ووسائط الاعلام المتطورة للتواصل مع ابناء جيله وتوضيح الخطاب والصورة، وتصحيح التزييف والتضليل، والمساهمة في اعادة تشكيل صورة جديدة للقضية وللحق والفلسطيني ، وللمشاريع الاستيطانية الرامية إلى تهجير الفلسطيين من ارضهم وديارهم، وطمس الهوية .

من جهتها أوضحت الكاتبة العامة المساعدة بالجامعة يسرى الصغير ان الوقفة تاتي بعد دعوة الجامعة العامة للتعليم العالي، الى وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في كافة المعاهد العليا والكليات ومخابر البحث، وتأطير مسيرات أستاذية وطلابية بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية للشغل ترفع فيها الراية الوطنية والعلم الفلسطيني المفديين.

ونادت الصغير إلى الانخراط في حملات التبرّع بالدم والمساندة المادية لدى الهلال الأحمر التونسي لنصرة فلسطين.

واشارت الى انه يتم الاستعداد في جميع الجامعات لتنظيم يوم غضب يقف فيه الجامعيون أمام الجامعات التونسية للمطالبة بإلغاء كل مشاريع الشراكة أو التعاون والتمويل التي تنطوي على شبهة تطبيع أكاديمي.

يذكر ان المركب الجامعي بمنوبة بمختلف مؤسساته يشهد منذ الثلاثاء وقفات احتجاجية تضامنية ، نظمها الاتحاد العام لطلبة تونس، والاساتذة والاداريون بها ونددوا فيها بجرائم الاحتلال الصهيوني.