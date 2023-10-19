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الفاضل عبد الكافي يعلن استقالته من حزب آفاق تونس ومن رئاسته

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 15:28 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن محمد الفاضل عبد الكافي، اليوم الخميس، عن استقالته من حزب آفاق تونس ومن رئاسته التي تم انتخابه لخطتها في شهر نوفمبر 2021 خلال أشغال المؤتمر الثالث للحزب.

وقال عبد الكافي في تدوينة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "إن الفترة التي قضّاها ضمن قيادة الحزب كانت مليئة بالتجارب والتحديات السياسية الصعبة في ظرف حساس جدا".

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كما أكد على أن الأوقات العصيبة والاستثنائية التي تمر بها تونس اليوم داخليا على مختلف المستويات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وإقليميا في ظرف عالمي متسارع ومعقد جدا بمختلف جوانبه الجيوسياسية، جعلته يعمّق النظر في فاعلية التحركات الحزبية في شكلها التقليدي، ومدى تأثير وقعها في الفضاء العام.

وأشار إلى أن مقتضيات المرحلة وضرورياتها وتطوراتها تتجاوز اليوم العمل السياسي في فضائه الحزبي المعهود، وتتطلّب من الجميع أفرادا وتنظيمات التأمّل في المخاطر المحدقة بالبلاد، والالتفاف جميعا حول تونس أيا كانت المواقع، والسعي إلى إنقاذها وتحقيق طموحات شعبها.


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