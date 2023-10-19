Babnet

رالي للدراجات النارية لدعم القضية الفلسطينية بمشاركة 30 متسابقا

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 14:26 قراءة: 0 د, 50 ث
      
ينتظم يوم الأحد القادم، سباق رالي للدراجات النارية، بمشاركة  30 متسابقا تونسيا ، وذلك في اطار التضامن التونسي مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة حسب المنظمين.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أكد طارق المؤدب منسق التظاهرة ، أنّ شارة انطلاق الرالي ستكون عند الساعة 9:30 صباحا انطلاقا من قبة المنزه فيما ستكون نقطة الوصول في الحمامات الجنوبية.
وأوضح أنّ الدراجين سيجبون في طريقهم نحو الحمامات الجنوبية عددا من المواقع على غرار ساحة باستور ومحمد الخامس و جبل الرصاص.
...

وأشارالى أنّ عددا من الأبطال التونسيين أكدوا مشاركتهم في التظاهرة، على غرار محمد التيجاني وأحمد العيادي، اضافة الى منسق لتظاهرة نفسه .
وبيّن أنّ لجنة التنظيم أعدت العدة جيدا لانجاح التظاهرة، من خلال توفير الأقمصة والأعلام الفلسطينية، مبرزا أنّ ّ الهدف الأساسي من التظاهرة يكمن في التعبير عن التضامن مع القضية الفسلطينية ومزيد التعريف بها لدى الرياضيين و متسابقي الدراجات النارية في العالم مؤكدا على الجانب الرمزي والمعنوي للرالي لنصرة القضية الفلسطينية واثارة التضامن العالمي مع الفلسطيينيين في هذا الظرف على خلفية ما يحدث في غزة من اعتداءات على الشعب الفلسطيني.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275374


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 19 أكتوبر 2023 | 4 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:40
15:13
12:11
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
34°-23
27°-20
28°-20
32°-21
  • Avoirs en devises
    26174,6

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35300 DT        1$ =3,18001 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   564,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*