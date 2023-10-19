رالي للدراجات النارية لدعم القضية الفلسطينية بمشاركة 30 متسابقا

ينتظم يوم الأحد القادم، سباق رالي للدراجات النارية، بمشاركة 30 متسابقا تونسيا ، وذلك في اطار التضامن التونسي مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة حسب المنظمين.



وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أكد طارق المؤدب منسق التظاهرة ، أنّ شارة انطلاق الرالي ستكون عند الساعة 9:30 صباحا انطلاقا من قبة المنزه فيما ستكون نقطة الوصول في الحمامات الجنوبية.

وأوضح أنّ الدراجين سيجبون في طريقهم نحو الحمامات الجنوبية عددا من المواقع على غرار ساحة باستور ومحمد الخامس و جبل الرصاص.



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وأشارالى أنّ عددا من الأبطال التونسيين أكدوا مشاركتهم في التظاهرة، على غرار محمد التيجاني وأحمد العيادي، اضافة الى منسق لتظاهرة نفسه .

وبيّن أنّ لجنة التنظيم أعدت العدة جيدا لانجاح التظاهرة، من خلال توفير الأقمصة والأعلام الفلسطينية، مبرزا أنّ ّ الهدف الأساسي من التظاهرة يكمن في التعبير عن التضامن مع القضية الفسلطينية ومزيد التعريف بها لدى الرياضيين و متسابقي الدراجات النارية في العالم مؤكدا على الجانب الرمزي والمعنوي للرالي لنصرة القضية الفلسطينية واثارة التضامن العالمي مع الفلسطيينيين في هذا الظرف على خلفية ما يحدث في غزة من اعتداءات على الشعب الفلسطيني.