منوبة: حرقة ومرارة وحزن وشوق .. مشاعر تخنق الطالب الفلسطيني محمد مع كل قصف وغارة على غزة

(وات/ تحرير نعيمة عويشاوي) - يتحرّق الطالب بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار، محمد الشافعي، شوقا لمعرفة اخبار عائلته واقاربه ممن غادروا مساكنهم ببيت لاهيا، شمال قطاع غزة الى الجنوب، تحت وابل قنابل الغارات العنيفة، التي يشنها جنود الاحتلال الصهيوني منذ ايام على غزة، ينظر في شاشة هاتفه بين الحين والاخر، عله يظفر باتصال او رسالة تطمئنه على عائلته المهجرة.



محمد الشافعي، الذي غادر القطاع الى تونس منذ اربع سنوات للدراسة، دون ان يحظى بفرصة للعودة ولقاء افراد عائلته، تقبل بكل حماس، اخبار عملية "طوفان الاقصى"، التي شنَّتها فصائلُ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وانتصاراتها التي كانت جرعات امل حفزته كغيره من الفلسطينين في اصقاع العالم، جرعات امل ، سرعان ما تبعتها جرعات مرارة بطعم العلقم مع تتالي اخبار الفظائع والجرائم الصهيونية، التي فقد فيها تباعا 15 شهيدا من اقاربه، وشاهد فيها عشرات الاطفال والنساء والمواطنين تحت الانقاض، وجثثا متناثرة هنا وهناك، في مشاهد مرعبة، اكتنفته فيها رغبة جامحة في عودة الى ميدان المقاومة، الذي تتحول فيه الحجارة الى قنابل، وتعانق فيه الارواح تراب القدس، التي نذر اصحابها انفسهم للدفاع عنها .





...



عودة، قد لا يظفر فيها بتوديع منزل العائلة، ولا غرفته الخاصة، ولا ذكريات طفولته التي تفتحت على البطولة والاستشهاد، وعلى غريزة المقاومة، ولا المدرسة ، ولا المستشفى، وقد لا يلتقي في حيّه السكني اترابه واقاربه، الذين استشهد عدد منهم تباعا، وظلت تصله اخبار شهادتهم يوما بعد يوم ، وصورهم على صفحات التواصل الاجتماعي دون ان يحظى بوداع جثامينهم، ولو افتراضيا، فالحرب حربان للمغترب الفلسطيني وانكسارات الغربة تقتل، لكن لاشيئ يصعب على الفلسطيني، حسب محمد، وتبقى مواجهته للواقع مستمرة حتى ينتهى الحصار والدمار.



لم يسمع محمد، صوت والدته الا مرة فقط منذ انطلاق الاحداث، وكانوا حينها يغادرون مساكنهم تحت التهديد والوعيد من الشمال الى الجنوب، ليزداد شوقه الى عائلته التي تضم اربعة اولاد وبنتين، وامله في ان يشاركهم محنتهم، فيظل ماسكا هاتفه عله يتلقى اتصالا، عبر شبكة التواصل الاجتماعي في ظل ضعف شبكة الانترنت في غزة بعد ان قصف الاحتلال شركات الاتصالات نهائيا ، فالتواصل معهم بات شبه مستحيل في ظل هذه الظروف.



جافى النعاس محمد منذ ايام، فهو يقضي وقته في متابعة اخبار بلده، وحيثيات الاغتصاب الجائر للاراضي الفسطينية، تتجاذب عواطفه وتقطع اوصاله بين الرغبة في تحصيل العلم وحصد مستقبل افضل، وبين وجع الغربة والفراق الذي زاده تازم الاوضاع في غزة ومشاهد الدم والقتل والدمار، فظاعات، يقول محمد انه تعود عليها كغيره من شباب فلسطين، ولم يعد للتازم من مكان في نفوسهم المسكونة بالصبر والقوة والتحدي..



يؤكد محمد، ان المحتل يحاول في كل لحظة ان يشتّت ضمير الشعوب العربية، وان يقتل بداخل الفلسطينيين روح الصمود والمقاومة، لكن هيهات، لانهم واعون انهم خلقوا لذلك الصبر والصمود، وانهم رضعوا في طفولتهم حليب الكرامة والعزة، مشيرا الى انه وبقية زملائه بتونس ينعون شهداء فلسطين بدموع يابون ان تذرف علنا، وبكثير من الحزن والاسف، والشعور بالعجز عن المقاومة في الميدان، مرددين في افواههم "حسبنا الله ونعم الوكيل".



وجد محمد صحبة عدد من الطلبة الفلسطينيين، في مسيرة الغضب الطلابية بالمركب الجامعي بمنوبة، متنفسا لتفريغ طاقة الغضب بداخلهم، وللتعبير عما يخالجهم بامتزاج الدموع بالحماس، والحزن بالامل، الذي يتجدد في انفسهم مع شعورهم بتضامن ومساندة الشعوب مع كل مسيرة او تحرك تضامني مع قضيتهم وشعبهم .



تقدم محمد ورقاقه من الطلبة الفلسطينيين، المسيرة، مع ناشطي الاتحاد العام لطلبة تونس، وساروا بحماس كبير، واندفاع، وباصوات حناجرهم الهاتفة بفلسطين، على الاقدام نحو العاصمة، بمشاركة الالاف من الطلبة والأساتذة والإداريين، وسط شعارات منددة بالجرائم الفظيعة التي تطال الشعب الفلسطيني وأبناءه العزل تحت انظار العالم .



يفوق عدد الطلبة الفلسطينين في تونس ال250 طالبا، 100 منهم بكليات العاصمة، وفق تاكيد امين سر الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين بتونس احمد الحويحي الذي دون على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي في تعليق على صور الاحتجاجات ومسيرات الغضب التونسية وبالجامعات، انها مشاهد تعكس "صوت الشباب الذي فشل الاحتلال الصهيوني في إخماده، الجيل الذي راهن على سكوته، الوعي الذي سيغلب هذا العدو الغاشم ، النصر الذي سيهزمه"