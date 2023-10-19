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الجامعة العامة للتعليم العالي تنظم وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 11:03 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تنظم الجامعة العامة للتعليم العالي اليوم الخميس وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في كافة المعاهد العليا والكليات ومخابر البحث، وفق ما أعلنته الجامعة في بلاغ لها .

وأفادت الجامعة العامة للتعليم العالي ان النقابات الأساسية والفروع الجامعية التابعة لها ستقوم بتأطير مسيرات استاذية وطلابية بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية للشغل ترفع فيها الراية الوطنية والعلم الفلسطيني المفديين .

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ودعت، في هذا الصدد منظوريها إلى الانخراط في حملات التبرع بالدم والمساندة المادية لدى الهلال الأحمر التونسي لنصرة فلسطين وقررت تخصيص فعاليات في الوسط الجامعي من أجل التحسيس بالقضية الفلسطينية مؤكدة أنها بدأت بالاستعداد لتنظيم يوم غضب يقف فيه الجامعيون أمام الجامعات التونسية للمطالبة بإلغاء كل مشاريع الشراكة أو التعاون التي تنطوي على شبهة تطبيع أكاديمي.

وحيّت الجامعة العامة للتعليم العالي، الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في وجه جرائم الاحتلال مجددة شجب ما وصفته ب" همجية وفظاعة العدوان على غزة مبرزة أن جرائم الحرب التي اقترفها جيش الاحتلال من خلال قصف مستشفى المعمداني بغزة ما أدى لاستشهاد أكثرمن 600 فلسطيني تعدّ خرقا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية وضربا لحقوق وإنسانيّة الإنسان.

الجدير بالذكر أن جامعة التعليم العالي كانت قد شاركت بدورها في مسيرة تضامنية انتظمت يوم أمس الاربعاء بشارع الحبيب بورقيبة. وتعيش تونس على وقع المظاهرات والمسيرات يوميا دعما لفلسطين منذ يوم 7 أكتوبر الجاري تاريخ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة غزة إثر تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى .


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