أيام قرطاج السينمائية 2023 : 10 أفلام من 7 بلدان ضمن مسابقة "قرطاج السينما الواعدة"

أعلنت هيئة تنظيم أيام قرطاج السينمائية في دورتها الرابعة والثلاثين التي ستقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 عن اختيارها 10 أفلام للمشاركة في مسابقة "قرطاج السينما الواعدة".

وتمثل هذه الأعمال 7 بلدان هي تونس (4 أفلام) وفلسطين والمغرب ومصر ولبنان وبوركينافاسو والكامرون.



وتهدف أيام قرطاج السينمائية من خلال إطلاق مسابقة "قرطاج السينما الواعدة ، التي أطلقتها منذ الدورة السادسة والعشرين، إلى التعريف بالتجارب السينمائية لطلبة معاهد السينما في إفريقيا والعالم العربي. وفي ما يلي قائمة الأفلام المنتقاة للمشاركة في دورة العام الحالي :



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لوكا- بسمة الرقيوي - المغرب

Papa Eric le tendre - - غاستون بونكوجو - بوركينا فاسو

وُلِدتُ مَشْهورا - لؤي عوّاد - فلسطين

بول يتحدث - روزانا قاسم - مصر

ميسم - صهيب دنكير - تونس

حور - روبار ميناسيان - لبنان

خروج عن الخط - شيماء الأندلسي - تونس

كلب، حجرة - أسماء العجيمي - تونس

الدزة - زينب بوزيد - تونس

Juste 24h...-- ماكس مباكوب - الكامرون

