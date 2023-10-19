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أيام قرطاج السينمائية 2023 : 10 أفلام من 7 بلدان ضمن مسابقة "قرطاج السينما الواعدة"

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 10:05 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلنت هيئة تنظيم أيام قرطاج السينمائية في دورتها الرابعة والثلاثين التي ستقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 عن اختيارها 10 أفلام للمشاركة في مسابقة "قرطاج السينما الواعدة".
وتمثل هذه الأعمال 7 بلدان هي تونس (4 أفلام) وفلسطين والمغرب ومصر ولبنان وبوركينافاسو والكامرون.

وتهدف أيام قرطاج السينمائية من خلال إطلاق مسابقة "قرطاج السينما الواعدة ، التي أطلقتها منذ الدورة السادسة والعشرين، إلى التعريف بالتجارب السينمائية لطلبة معاهد السينما في إفريقيا والعالم العربي. وفي ما يلي قائمة الأفلام المنتقاة للمشاركة في دورة العام الحالي :
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لوكا- بسمة الرقيوي - المغرب
Papa Eric le tendre - - غاستون بونكوجو - بوركينا فاسو
وُلِدتُ مَشْهورا - لؤي عوّاد - فلسطين
بول يتحدث - روزانا قاسم - مصر
ميسم - صهيب دنكير - تونس
حور - روبار ميناسيان - لبنان
خروج عن الخط - شيماء الأندلسي - تونس
كلب، حجرة - أسماء العجيمي - تونس
الدزة - زينب بوزيد - تونس
Juste 24h...-- ماكس مباكوب - الكامرون


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