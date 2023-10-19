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وزير الصحة يعاين مدى جاهزية المركز الوطني لنقل الدم لتنظيم حملة وطنية للتبرع لفائدة الشعب الفلسطيني

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 10:02 قراءة: 0 د, 30 ث
      
عاين وزير الصحة علي المرابط أمس الأربعاء خلال زيارة ميدانية إلى المركز الوطني لنقل الدم مدى جاهزية المركز لتنظيم الحملة الوطنية للتبرع بالدم لفائدة الشعب الفلسطيني والتي ستكون مدروسة من ناحية التوقيت والكمية حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وتفقّد علي المرابط بالمناسبة الأقسام التي تؤمن المخزون الوطني للدّم واطّلع على ظروف العمل بالمؤسسة وعمليّات التبرع بالنسبة إلى المواطنين.

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يذكر أن الكيان الصهيوني يشن عدّة غارات على قطاع غزّة لليوم 13 استهدفت المنازل والمدنيين العزل وحتى المستشفيات وتسببت في تخريبها ونفاذ كميات الأدوية والمستلزمات الدوائية وأسقطت أكثر من 3500 من الشهداء وأكثر من 12 ألف من الجرحى .


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