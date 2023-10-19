تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية في الجزائر الى موعد لاحق
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الخميس 19 أكتوبر 2023 | 4 ربيع الثاني 1445
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