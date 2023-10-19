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تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية في الجزائر الى موعد لاحق

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 08:37 قراءة: 0 د, 7 ث
      
قررت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية, مساء الاربعاء, تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية في الجزائر "الى تاريخ لاحق", نظرا للتطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


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