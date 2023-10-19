تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية في الجزائر الى موعد لاحق

قررت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية, مساء الاربعاء, تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية في الجزائر "الى تاريخ لاحق", نظرا للتطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار