ضعف ثقافة الاستثمار التضامني لدى النساء تعد ابرز العقبات أمام المؤسسات التضامنية في تونس

تتمثل العقبات الرئيسية، التّي تحول دون تطوّر المؤسسات التضامنية، التّي تديرها النساء، خصوصا، في ضعف ثقافة الاستثمار التضامني لديهن وتعدد هياكل الإقتصاد الاجتماعي وغياب "هيكل موحد مسؤول عن التنسيق وتنفيذ استراتجيات التعاون مع االأطراف الحكومية"، وفق تقديرات الأستاذ الجامعي والخبير الدولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بلعيد أولاد عبد الله.



وأشار أولاد عبد اللّه خلال ندوة وطنية انتظمت، الأربعاء، حول "دور المرأة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس"، إلى "ضعف التأطير وتدني المستوى التعليمي لبعض مسيري هياكل الاقتصاد الاجتماعي، لاسيما، وحدات الإنتاج الفلاحي التعاوني والشركات التعاضدية، إلى جانب قدم الإطار القانوني، الذّي لم يواكب التغيّرات الإجتماعيّة والإقتصاديّة والدور الجديد للعمل التعاوني".





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وأوضح الخبير، أن الهدف هو بلورة مخطط عمل لسنة 2024 لتطوير هذه الشركات، من خلال تحديد وضعية المؤسسات التضامنية في تونس ووضع السيناريوهات الممكنة لتنفيذه.



وأبرز، من جهته، رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عيّاد، المشاكل، التّي تعاني منها النساء في الريف التونسي في ما يتعلّق ببالإنتاج وتحويل المنتوجات والتسويق والتعليب وتثمين منتجاتهم.



وأوضح في هذا الخصوص بأنّ المنظمة الفلاحية تعتزم إحداث أسواق دائمة لهؤلاء النسوة في الجهات مع ضمان التأطير اللازم لفائدتهن. الهدف من ذلك هو ضمان الاستقلالية الاقتصادية للنساء في الريف.وتتعلّق هذه المشاكل، أيضا، بحسب بن عيّاد، بغياب خطوط قرض بمعدلات فائدة مخفضة. ودعا رئيس المنظمة الفلاحيّة إلى إرساء خط قرض لفائدة النساء في الريف مع "إسداء قروض بمعدلاّت معقولة".



وقال رئيس قسم القروض والتمويل بالبنك التونسي للتضامن، محمد علي النهيدي، "إن البنك يدير خط تمويل مخصص لشركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك تلك التي تديرها النساء.



وتقدر قيمة التمويل الذي وضعه البنك المركزي التونسي على ذمة البنك التونسي للتضامن منذ سنة 2022، بـ 30 مليون دينار وذلك على مدى ثلاث سنوات (10 مليون دينار كل سنة)، من أجل منح قروض لهذه الشركات دون ضمان، بفائدة ثابتة في حدود 5 بالمائة لمدة 7 سنوات وبإجراءات مبسطة. ويبلغ الحد الأقصى لهذه القروض 300 ألف دينار.



وأسدي القسط الأوّل من هذا التمويل لفائدة 40 شركة، ثلاث منها تديرها نساء، بعضها بدأ نشاطه، والبعض الآخر في طور التأسيس.

وشاركت حوالي عشرين امرأة ريفية من مختلف مناطق تونس، يبعن المنتوجات المحليّة (الهريسة والحلويات التقليدية والعسل والزيوت العطرية وغيرها)، في معرض نظم على هامش الندوة، ببادرة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق العالمي للطبيعة.



يذكر أن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي تتمثّل في مجامع التنمية الفلاحية والشركات التعاونيّة والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي والمجتمع المدني.