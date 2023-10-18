وزيرة التجارة وسفير مصر بتونس يؤكدان ضرورة الاستعداد الجيد لعقد اللجنة التجارية والصناعية المشتركة

استقبلت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، مساء، الأربعاء، سفير مصر بتونس، إيهاب فهمي، وأكدا ضرورة الاستعداد الجيد لعقد اللجنة التجارية والصناعية المشتركة التونسية المصرية، التي ستلتئم خلال شهر نوفمبر 2023 بتونس.



وتطرّق الطرفان، خلال اللقاء، إلى الاستعدادات "لهذا الاستحقاق والسعي من خلاله إلى تطوير المبادلات التجارية بين البلدين بما يرتقي إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بينهما" ، وفق ما نشرته وزارة التجارة.





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كما أكدا الجانبان، "الحرص الدائم على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتذليل كل الصعوبات التي من شأنها أن تعيق انسيابية السلع في الاتجاهين".



واتفاقا على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك على هامش أشغال هذه اللجنة بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين من تونس ومصر في عدد من القطاعات، بما يساهم في مزيد التعريف بمختلف مميزات مناخ الأعمال في البلدين".