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عائدات الخطوط الجويّة التونسية تزيد بنسبة 14،9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2023

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 20:38 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تطورت مداخيل شركة الخطوط الجويّة التونسية بنسبة 14،9 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023، لتبلغ 570 مليون دينار، وفق مؤشرات نشرتها، الإربعاء، بورصة تونس.

وبدا تحسّن نشاط الناقلة الوطنية أكثر أهميّة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، إذ تجاوزت مداخيلها 1،2 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 21،9 بالمائة.

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وزاد عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية، بنسبة 17،8 بالمائة ليبلغ 1932950 مسافرا وذلك إلى غاية 30 سبتمبر 2023.

وارتفع عدد ساعات الرحلات بنسبة 24،2 بالمائة لتتحول من 32707 ساعة، في نهاية سبتمبر 2022، إلى 40648 ساعة في نهاية سبتمبر 2023.

تجدر الإشارة إلى أن تحسن نشاط الشركة رافقه ارتفاع نفقات كراء الطائرات بحوالي 13 مليون دينار، خلال الثلاثي الثالث من سنة2023، بسبب عجز الأسطول، الذي تطلب كراء طائرات جديدة من أجل الاستجابة لتطور الطلب.

من جهة أخرى سجلت الشركة ارتفاعا على مستوى الأتاوة الموظفة على استخدام المحطّات الجويّة بنسبة 17 بالمائة وأعباء الدعم التجاري بنسبة 16 بالمائة.

في المقابل، انخفضت كلفة الوقود بنسبة 13 بالمائة تبعا انخفاض سعر برميل النفط (ب13،95 بالمائة) وقيمة الدينار مقابل الدولار (1،67 بالمائة).

وتقلّصت ديون الشركة بنسبة 19 بالمائة إثر تسديد الديون وتأجيل أقساطن التّي كانت مستوجبة خلال فترة الجائحة الصحيّة، فضلا عن الحد من اللجوء الى التمويل الخارجي.


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