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فاكر بوزغاية: 20 ألف مشارك في مسيرة العاصمة و17 ألفا بصفاقس تضامنا مع فلسطين

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 19:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، بأنّ عدد المشاركين في المسيرات السلمية التي انتظمت اليوم الاربعاء بكامل ولايات الجمهورية، قد بلغ حوالي 20 ألف شخص بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، و17 ألف شخص وسط مدينة صفاقس، و12 ألف شخص بمدنين، و10 آلاف شخص بقفصة، وما بين 3000 إلى 7000 شخص ببقية الولايات.

وأوضح بوزغاية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الآلاف قد شاركوا في المسيرات السلمية التي انتظمت بكامل ولايات الجمهورية مساندة للشعب الفلسطيني ولحقّه الشرعي في الدفاع عن أرضه المسلوبة، وتنديدا بسياسة التقتيل والتهجير والاعتداءات الوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني تجاه المدنيين العزّل، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات الدولية.

...

كما أشار إلى أنّ الوحدات الأمنية واكبت هذه المسيرات في ظروف عادية من حيث التأمين وحماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.


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