بورصة تونس تنهي معاملات الإربعاء على شبه استقرار

أنهت بورصة تونس حصّة، الإربعاء، على شبه إستقرار وسجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" زيادة لم تتجاوز 0،16 بالمائة واقفل عند مستوى 8500،93 نقطة وسط مبادلات لم يتخط حجمها 0،7 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".



وتصدر سهم بي هاش بنك قائمة الإرتفاعات وتطوّر سعره بنسبة 5،8 بالمائة وأنهى الحصّة عند 3،850 دينار. وقدّرت قيمة الأموال المتداولة على السهم ب8 آلاف دينار.





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وحقق سهم أوروسيكل بدوره أداء جيّدا خلال الحصّة وزاد سعره بنسبة 2،9 بالمائة وأقفل عند مستوى 11،940 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 43 ألف دينار.



في المقابل فقد سهم الصناعات الكيميائية للفليور نسبة 4،3 بالمائة من قيمته وبلغ سعره 67 دينارا. وقدّرت المبادلات على السهم ذاته قيمة 8 آلاف دينار.



وتقهقر سعر التونسيّة للسيّارات بنسبة 2،5 بالمائة واقفل في مستوى 21 دينارا واستحوذ على معاملات بقيمة 57 ألف دينار.



وكان سهم شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة الأكثر تبادلا خلال الحصّة وتمكن من الاستحواذ على مبادلات بقيمة 76 الف دينار. وأقفل السهم عند مستوى 2،050 دينار دون تغيير. والجدير بالذكر أن أداء السهم تراجع بنسبة 42،4 بالمائة منذ بداية سنة 2023.