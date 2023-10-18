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الجامعة التونسية لتنس الطاولة تؤجل جميع المباريات المقررة نهاية الاسبوع

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 22:02 قراءة: 0 د, 13 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لتنس الطاولة اليوم الاربعاء عن تاجيل جميع المنافسات في كل الاصناف والمقررة يوم الاحد 22 اكتوبر الجاري الى موعد لاحق.
وجاء على الصفحة الرسمية لجامعة تنس الطاولة ان "قرار التاجيل جاء نظرا للظروف الراهنة في فلسطين والتضامن مع الشعب الفلسطيني".



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