الجامعة التونسية لتنس الطاولة تؤجل جميع المباريات المقررة نهاية الاسبوع
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الأربعاء 18 أكتوبر 2023 | 3 ربيع الثاني 1445
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