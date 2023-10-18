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نقض الحكم الابتدائي والقضاء بإبطال قرار إحالة إذاعة "شمس آف آم " (الحبيب الترخاني)

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 18:38 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، بأنّ الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت اليوم الاربعاء قرارا في خصوص إذاعة "شمس آف آم" المصادرة، يقضي بنقض الحكم الابتدائي وإبطال قرار الإحالة (التفويت).

وأضاف الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن الدائرة قضت أيضا بمحو آثار قرار الإحالة، وإرجاع ملف القضيّة إلى حجرة الشورى بالمحكمة الابتدائية بتونس لإعادة النظر فيه من جديد.

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وكانت الدائرة التجاريّة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت يوم 2 جوان الماضي حكما يقضي بإحالة إذاعة "شمس آف آم".

يشار الى أن مراقب التنفيذ بإذاعة "شمس آف آم" المصادرة، كان قد أعلن أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في جلسة 2 جوان 2023 حكما يقضي باحالة شركة تونيزيا برودكستينغ (إذاعة شمس آف آم) الى شركة أفريكا برودكستينغ (شركة في طور التكوين) مُطهرة من جميع الديون والترسيمات السابقة بقيمة 3ر1 مليون دينار، وعلى المحال لفائدتها اتمام اجراءات تكوين الشركة ودفع ثمن الاحالة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ اعلامها.


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