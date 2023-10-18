تضامنا مع الشعب الفلسطيني: الجامعة الجزائرية لكرة القدم تعلق كل المنافسات الكروية إلى إشعار أخر

قررت الجامعة الجزائرية لكرة القدم (فاف), في بيان لها اليوم الاربعاء, تأجيل كل المنافسات الكروية إلى إشعار آخر وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد ضد العدوان الصهيوني.



وأوردت "الفاف" في بيان لها على موقعها الرسمي أن "القرار جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الصهيوني الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة.

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