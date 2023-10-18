مدنين: وفاة اب وابنه في حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية على متنها 4 افراد من نفس العائلة

اسفر حادث مرور جد امس الثلاثاء، بجزيرة جربة، من ولاية مدنين، بالطريق الرابطة بين حومة السوق والماي، عن وفاة اب وابنه البالغ من العمر 8 سنوات وجرح 5 اشخاص اخرين منهم الزوجة وابنتها من العائلة التي كانت على متن دراجة نارية، وفق مصدر من الحماية المدنية.



وحسب ذات المصدر فان صورة الحادث تمثلت في اصطدام سيارة بدراجة نارية كان على متنها عائلة تتكون من 4 افراد توفي منهم الاب والابن، فيما نقلت الام وابنتها و3 جرحى اخرين من السيارة الى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة لتلقي العلاج .





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ومن جهته، قال مصدر من المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة ان المستشفى استقبل يوم امس جثتين و5 جرحى منهم اثنين من العائلة الام التى تعتبر حالتها "مستقرة" وابنتها، التي وصفت حالتها ب"الحرجة"، واضاف انه تم نقلهما الى احدى المصحات الخاصة وغادر اثنان من جرحى السيارة المستشفى، ولا يزال سوى جريح واحد تحت المراقبة الطبية.

