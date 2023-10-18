إدراة شرطة المرور تدعو إلى تجنب الجولان بثلاث شوارع رئيسية في العاصمة نتيجة مسيرات التضامن مع فلسطين

دعت إدارة شرطة المرور، اليوم الأربعاء، كافة مستعملي الطريق إلى اجتناب الجولان بكل من كامل شارع محمد الخامس وشارع الجمهورية وشارع المغربي العربي الكبير، وذلك تفاديا لتعطيل مصالحهم، في ظل المستجدات الأخيرة على الساحة العالمية، وخروج عديد المسيرات اتجاه العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني .



وأكدت الإدارة في بلاغ لها، أنها وضعت كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق، مشيرة إلى انه بالامكان عند الضرورة الاتصال على الرقم 71343201.





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