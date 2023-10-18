المنستير: وفاة امراة جرتها ودهستها حافلة في مفترق بمنزل نور

توفيت، صباح اليوم الاربعاء، امراة في العقد الثاني من العمر، بعد أن دهستها حافة قادمة من جمال، وقد فارقت الحياة على عين المكان، وسلمت الحماية المدنية، التى تحولت الى مكان الحادث، جثتها إلى الحرس الوطني، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير العميد جلول جاب الله



وذكر أحد شهود العيان لصحفية "وات" أنّ الضحية (وهي عاملة بأحد المصانع بمنزل نور، أصيلة ولاية القصرين)، كانت واقفة في المفترق الواقع قبالة مركز الصحة الأساسية بمنزل نور، وقد سحبتها الحافلة عندما كانت بصدد الدوران بالمفترق ودهستها، مشيرا الى ان سائق الحافلة لم ينتبه لذلك، وان الباب الخلفي للحافلة كان مفتوحا عن وقوع الحادث.

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