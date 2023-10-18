Babnet

المنستير: وفاة امراة جرتها ودهستها حافلة في مفترق بمنزل نور

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 12:39 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توفيت، صباح اليوم الاربعاء، امراة في العقد الثاني من العمر، بعد أن دهستها حافة قادمة من جمال، وقد فارقت الحياة على عين المكان، وسلمت الحماية المدنية، التى تحولت الى مكان الحادث، جثتها إلى الحرس الوطني، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير العميد جلول جاب الله

وذكر أحد شهود العيان لصحفية "وات" أنّ الضحية (وهي عاملة بأحد المصانع بمنزل نور، أصيلة ولاية القصرين)، كانت واقفة في المفترق الواقع قبالة مركز الصحة الأساسية بمنزل نور، وقد سحبتها الحافلة عندما كانت بصدد الدوران بالمفترق ودهستها، مشيرا الى ان سائق الحافلة لم ينتبه لذلك، وان الباب الخلفي للحافلة كان مفتوحا عن وقوع الحادث.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275301


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 18 أكتوبر 2023 | 3 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:41
15:14
12:11
06:29
05:03
الرطــوبة:
% 13
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-24
33°-22
36°-21
26°-20
27°-19
  • Avoirs en devises
    26670,8

  • (17 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35110 DT        1$ =3,18475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 oct)   587,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*