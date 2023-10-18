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(بلاغ) " وزارة الشباب والرياضة تؤكد "على دعمها التام ومساندتها اللامشروطة لكلّ الرياضيين التونسيين، الذين ساندوا القضية الفلسطينية

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 12:37 قراءة: 0 د, 33 ث
      
شدّدت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها اليوم على دعمها التام ومساندتها اللامشروطة لكلّ الرياضيين التونسيين، الذين ساندوا القضية الفلسطينية، على إثر الاعتداءات الاخيرة على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الإحتلال الاسرائيلي "مؤكدة "موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية وتمسّكها بحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة كاملة".

كما اعلنت الوزارة مساندتها المطلقة لبطلة التنس التونسية أنس جابر، عقب مطالبة جامعة الكيان الصهيوني للتّنس كل من الاتحاد الدولي للتنس ورابطة لاعبات التنس المحترفات باتخاذ "عقوبات صارمة" ضدّ اللاعبة الدولية أنس جابر، وذلك بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
ودعت الوزارة في بلاغها كلّ التونسيين المتواجدين في الهياكل الدولية الرياضية لمساندة البطلة التونسية والوقوف إلى جانبها أمام هذه الهجمة التي تتعرّض لها.
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