أريانة: يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي بمنتزه بئر بلحسن ضمن تظاهرة "أكتوبر الوردي"

بمناسبة أكتوبر الوردي، انتظم اليوم الأربعاء، بمنتزه بئر بلحسن بمدينة أريانة، يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي بالتعاون بين كل من الإدارة الجهوية للصحة، وبلدية أريانة، والجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، ونادي "روتاري".

وأوضحت المكلفة بتنظيم القوافل الصحية بالجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، ماجدة فلفول، أن هذا اليوم يندرج في إطار جهود الجمعية للتحسيس بأهمية تقصي هذا المرض الذي يشهد انتشارا واسعا لدى مختلف النساء، من أجل تفادي انعكاساته السلبية من خلال التقصي والعلاج المبكر لهذا المرض الذي يعدّ من أكثر أنواع السرطانات قابلية للشفاء.

من جهتها، أكدترئيسة مصلحة الاعلام والتثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة، رفيقة الدواس، أن هذا اليوم الذي شهد اقبالا محترما يهدف إلى التحسيس بأهمية التقصي المبكر للمرض، ويؤمنه عدد من الأطباء والقوابل للقيام بالفحص المجاني للنساء المقبلات على هذا اليوم.

وأشارت إلى أنه ستتم متابعة الحالات التي يكتشف لديها المرض، وتوجيهها إلى الأقسام الطبية المختصة، مضيفة أن نسبة الشفاء من هذا المرض مرتفعة للغاية، سيما في حالة الاكتشاف المبكر للمرض.



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ودعت كل النساء إلى الاقبال على الفحص المجاني، خاصّة وأن كل مراكز الصحة الأساسيّة بمختلف مناطق ولاية أريانة توفّر عيادات يومية بمشاركة قوابل لتقصي هذا المرض طيلة شهر أكتوبر الوردي، مع وجود عيادات مختصة متواصلة بالمؤسسات الصحية ومراكز الصحة الأساسيّة بالجهة للكشف عنه.