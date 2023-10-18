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الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستخصص محولات كهربائية لإرسالها الى قطاع الغزة (مسؤول نقابي)

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 13:42 قراءة: 1 د, 13 ث
      
قال الكاتب العام للجامعة للكهرباء بالاتحاد العام التونسي للشغل، سليم البوزيدي، الاربعاء، ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) ستخصص مجموعة من المحولات الكهربائية الصغيرة لإرسالها الى غزة.

وأفاد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه المحولات الكهربائية ستساعد الفلسطينيين في غزة المحاصرة على توفير التيار الكهربائي الضروري في مثل هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها قطاع غزة من تقتيل وقطع متعمد لأبسط الضروريات الحياتية على غرار الكهرباء.

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وأفاد المسؤول النقابي انه تجاوبا مع تعليمات الرئيس قيس سعيد في وجوب ارسال المساعدات الى فلسطين وخاصة في غزة ولا سيما المحولات الكهربائية، فقد قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتشخيص اللازم في الغرض وحددت العدد الجملي للمحولات التي سيتم ارسالها.

ولاحظ انها جاهزة وينتظر فقط الحصول على الضوء الأخضر لإرسال مختلف المساعدات المالية واللوجستية الى غزة التي تتعرض الى حرب إبادة من الكيان الصهيوني.

ومن جهة أخرى أبرز سليم بوزيدي انه تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتحديدا غزة وما تتعرض له من قصف عسكري متواصل دعت الجامعة العامة للكهرباء كافة أعوان الستاغ الى تنظيم وقفة تضامنية في كافة أقاليم الشركة وفروعها تنديدا بالمجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتماشيا مع طلب الاتحاد العام التونسي للشغل في جمع التبرعات حثت الجامعة العامة للكهرباء وفق المتحدث "كل أعوان واطارات الستاغ على تنظيم حملة تبرع سواء بإرسال الأموال او جمع الملابس والاغطية".

كما افاد انه سيتم اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، تنظيم مسيرة تنطلق من المقر الاجتماعي للشركة وصولا الى شارع الحبيب بورقيبة "رفضا لكل الاعمال الإرهابية من الكيان الصهيوني المحتل في حق الاشقاء في غزة".


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