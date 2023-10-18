تأجيل إضراب شركات نقل المحروقات ليومي 18 و 19 أفريل 2024

تقرر خلال الجلسة الصلحية التي أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر أمس الثلاثاء بمقر الوزارة وبحضور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تأجيل إضراب شركات نقل المحروقات الى

يومي 18 و19 أفريل 2024 حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحتها على فايسبوك.







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يذكر أن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية كانت قد تمسكت بتنفيذ اضراب يومي 19 و20 أكتوبر الجاري وذلك إثر الجلسة المنعقدة الأسبوع الماضي وقد تم اقرار الاضراب لغياب ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والغرفة الوطنية للنقل البري والغرفة الوطنية لنقل البضائع للمرة الثالثة على التوالي.



وجدير بالاشارة الى أن أبرز مطالب قطاع المحروقات تتضمن عدة نقاط أهمها إمضاء الملاحيق التعديلية للزيادة في الأجور منذ 2018 وإصدار اتفاقية قطاعية لنقل المحروقات.