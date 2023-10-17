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مشروع قانون المالية لسنة 2024 يقترح توظيف أداء على مشتقّات الحليب

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 20:16 قراءة: 0 د, 32 ث
      
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توظيف أداء على مشتقات الحليب (الفصل 35)، عند التوريد وعند التصدير فضلا على توظيفه على الإنتاج الوطني.

ويقدّر هذا الأداء ب1،500 دينار على الكيلوغرام الواحد من "الريقوتا" و2 دينار على الجبن الذائب والكريمة و3 دنانير على الكيلوغرام من بقيّة أنواع الجبن.

...

وبحسب مشروع القانون فإنّ هذا الإجراء يندرج في إطار الجهود المبذولة لاستعادت نفقات دعم الحليب اعتبارا الى أن 35 بالمائة من الإنتاج الوطني من الحليب موجه إلى إنتاج "الياغورط" والجبن.

وأوضحت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2024 أن حوالي 1،2 مليون لتر من الحليب المدعم توجّه يوميا إلى مختلف وحدات إنتاج مشتقّات الحليب (ياغورط وجبن) في مختلف مناطق البلاد.


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