12 فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ضمن أيام قرطاج السينمائية 2023

يتنافس 12 فيلما وثائقيا طويلا في المسابقة الرسمية للدورة 34 لأيام قرطاج السينمائية التي تقام من 28 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2023، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمهرجان.

وتتمثل هذه الأفلام في:



Au cimetière de la pellicule (غينيا) من إخراج تيرنو سليمان ديالو



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Or de vie (بوركينافاسو) من إخراج بوبكر سنغاري

Amchilini, choisis-moi (التشاد) من إخراج قادر الأمين

بيت الحجبة (المغرب) من إخراج جميلة عناب

الكابيتانة (تونس) من إخراج حسام صنصة

Coconut Head Generation (نيجيريا) من إخراج آلان كاساندا

عائدة (لبنان) من إخراج كارول منصور

Mouvma (تونس) من إخراج إيناس بن عثمان

Le taxi, le cinéma et moi (بوركينافاسو) من إخراج سلام زمباليجري

جنين (فلسطين) من إخراج محمد بكري

قلق في بيروت (لبنان) من إخراج زكريا جابر

ھولییود غایت (مصر) من إخراج ابراهيم نشأت