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النوّاب يصادقون على إتفاقية ضمان للقرض المسند من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة ديوان التطهير

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 19:51 قراءة: 0 د, 27 ث
      
صادق مجلس نواب الشعب، في ختام جلسة عامة انتظمت بعد ظهر، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العمومي والخاص (عدد 25/2023) ب84 صوتا مع احتفاظ 15 نائبا ورفض 29 آخرين.

ويقدر مبلغ القرض ب113،600 مليون أورو سيوجه للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.


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