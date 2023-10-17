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زغوان: تخصيص إجمالي 939 ألف دينار لتزويد 200 عائلة بمنطقة أولاد شلوف بصواف بالماء الصالح للشرب والتنوير المنزلي

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 20:09 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في إطار تحسين نمط الحياة بالمناطق الريفية، خصّص المجلس الجهوي بولاية زغوان، ضمن ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2023، اعتمادا بقيمة 939 ألف دينار لانجاز مشروعين بمنطقة أولاد شلوف من معتمدية صواف، يتعلق الأول بتزويد 200 عائلة بالماء الصالح للشرب والثاني بتزويد نفس العائلات بالتنوير المنزلي.

وأوضحت رئيس دائرة المجلس، راضية بن عمارة، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المشروع الأوّل يشمل تركيز عدادات فردية وربطها بشكة المياه على طول ما أكثر من 3 كيلومترات من القنوات وذلك بكلفة أشغال قدرت بحوالي 463 ألف دينار، فيما تبلغ الاعتمادات المخصّصة للمشروع الثاني476 ألف دينار.
وبيّنت بن عمارة أن المشروعين سيتم إنجازهما بمقتضى اتفاقية بين الوالي رئيس المجلس الجهوي من جهة وشركتي "الستاغ " و "الصوناد" من جهة أخرى، لافتة إلى أن أشغال المشروعين ستنطلق بالتوازي قبل موفى السنة الجارية.


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