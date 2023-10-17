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وزير الخارجية يدعو خلال لقاءات مع عدد من نظرائه في الجزائر إلى تكثيف المساعي لوقف العدوان على الفلسطينيين

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 17:24 قراءة: 0 د, 51 ث
      
دعا وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال لقاءات أجراها مع عدد من نظرائه من أوروبا الشمالية، في إطار مشاركته في الدورة العشرين لاجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة ودول شمال أوروبا المنعقد بالجزائر يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، إلى ضرورة تكثيف المساعي للتوصل الى وقف فوري للعدوان الذي يستهدف المدنيين والأطفال والرضع في فلسطين، في خرق تام للقوانين الدولية والأعراف والقيم الكونية وحقوق الانسان.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجيّة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الوزير تباحث، خلال لقاءات مع نظرائه من السويد والدّنمارك وكاتب الدولة للشؤون الخارجية والدّفاع الفنلندي، حول مستجدّات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما العدوان الذي تشنُّه سلطة الاحتلال على قطاع غزّة، وتفاعل المجموعة الدولية مع هذه التطورات، داعيا إلى استثمار خصوصية هذه الدول لدعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

...

وفي سياق آخر، كانت هذه اللقاءات مناسبة لبحث سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي وتطوير مجالاته، في إطار آليات الاتّحاد الأوروبي.

كما أجرى وزير الخارجية لقاء مع نظيره الروندي، حيث تطرّقا إلى مزيد دفع نسق التعاون بين البلدين، في إطار التعاون الافريقي جنوب – جنوب.


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