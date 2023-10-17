المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لبطولة العالم لكرة السرعة بتركيا

يواصل المنتخب التونسي لكرة السرعة تربصه التحضيري المغلق الذي انطلق منذ يوم أمس الأثنين ويتواصل الى غاية 24 اكتوبر الجاري بالمركب الشبابي بقربة وذلك في إطار استعداداته لبطولة العالم التي تستضيفها مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري.

ويشهد هذا التربص مشاركة 8 عناصر ستحمل امال الراية التونسية في هذ الاختصاص من أجل حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات في هذا المحفل الدولي.

يذكر ان بطولة العالم لكرة السرعة ستشهد مشاركة منتخبات تونس ومصر وفرنسا وبولونيا والكويت والعراق -وتركيا وقطر والمغرب والهند وألمانيا والولايات المتحدة واسبانيا واليابان.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي احتل المركز الثاني في النسخة الثلاثين لبطولة العالم لكرة السرعة التي احتضنتها تونس سنة 2021.



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