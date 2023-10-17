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القصرين: دفعة من مشاريع البنية التحتية ببلدية الشرايع-مشرق الشمس تشارف على الإنتهاء وأخرى تدخل حيز النشاط (المعتمد)

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 17:53 قراءة: 1 د, 26 ث
      
شارفت أشغال بناء قصر بلدية ومستودع بلدي بمنطقة الشرايع -مشرق الشّمس، في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، في إطار البرنامج الخصوصي لتمويل البلديات المحدثة منذ سنة 2020 بتمويل من صندوق القروض، على الإنتهاء ومن المؤمل إستكمالهما قبل موفى سنة 2023 .

وأوضح معتمد سبيطلة حاتم الرياحي، اليوم الثلاثاء ، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكلفة الجملية لمشروع بناء قصر البلدية يفوق ال 989 ألف وقد تم القبول الأولي للمشروع يوم 13 سبتمبر 2023 وسيتم تسليمه بصفة نهائية بداية من شهر نوفمبر المقبل، علما وأن نسبة تقدم أشغاله ناهزت حاليا ال 99 بالمائة.

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وبخصوص مشروع بناء المستودع البلدي، بين الرياحي أنه سيتم تسليمه بصفة نهائية في بداية شهر ديسمبر القادم، واشار إلى أن التكلفة الجملية للمشروع تبلغ 480 ألف دينار وتبلغ نسبة تقدم أشغاله حاليا 80 بالمائة .

وفي ما يتعلق بالأشغال المتبقية من مشروع تعبيد الطرقات داخل المنطقة البلدية ببلدية الشرايع-مشرق الشمس ( 57 ألف متر مربع) ، التي انطلقت منذ سنة تقريبا وتوقفت مؤخرا، وتبقى منها حوالي 15 بالمائة بسبب اخلال المقاول بإلتزاماته ، كشف ذات المصدر أنه سيتم يوم 26 أكتوبر الجاري عقد جلسة مع المقاولة وكافة الأطراف المعنية في سبيل استئناف الاشغال واستكمالها في أقرب الآجال.

ولفت المعتمد بالمناسبة إلى أن التكلفة الجملية لمشروع تعبيد 57 ألف متر مربع ببلدية الشرايع-مشرق الشمس تقدر ب1 مليون دينار و661 ألف دينار، وافاد بانه تم ربط وحدة تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية ببلدية الشرايع-مشرق الشمس، تم مؤخرا بالضغط العالي ودخلت حيز النشاط.

يشار الى أن هذه الوحدة مختصة في صنع المربى والخل والعصير من ثمار التفاح والخوخ والمشمش مع تجفيف الغلال وصنع "شيبس" التفاح، ساهمت في احداثها الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الوفاء" بالشراكة مع بلدية المكان وبتمويل من الإتحاد الأوروبي تحت إشراف مكتب العمل الدولي، وتعطلت لسنوات بسبب عدم ربها بشبكة التيار الكهربائي ثلاثي الأطوار.


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