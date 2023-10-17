قفصة: أشغال بناء جسرعلى وادي الكبير بين قفصة والقصرين على وشك الإنتهاء

قاربت أشغال بناء جسر على وادي الكبير على مستوى الطريق الوطنية رقم 15، التي تربط بين ولايتي قفصة والقصرين على الإنتهاء، وهو من مشاريع البنية الأساسية التي من شأنها الحدّ من أخطار فيضان الوادي، وضمان سيولة وسلامة حركة العبور بين الولايتين.



وحسب معطيات من الإدارة الجهوية للتجهيز، فإنّ نسبة تقدّم إنجاز هذه المنشأة بلغت 95 بالمائة، وسوف تكون جاهزة بعد فترة قصيرة، أي بعد إنتهاء الأشغال المُتبقية والمُتمثلة في إنجاز فواصل الجسر البالغ طوله 311 مترا، وفي حماية المنحدرات وتغليف الحواشي وتركيز زلاقات الأمان بالإضافة إلى التشوير الأفقي والعمودي على طول هذا الجسر.





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وكانت أشغال بناء الجسر قد إنطلقت منذ شهر مارس من سنة 2018، على أن تدوم مدّة الإنجازسنة واحدة، إلاّ أنّ إشكاليات عقارية قد عطّلت إنجاز المشروع لفترة لا تقلّ عن 04 سنوات، قبل أن تتمكّن إدارة التجهيز والسلطات الجهوية من تخطّي الإشكاليات التي تهمّ إنتزاع أراضي للمصلحة العامّة.



ويكتسي هذا الجسر، الذي بلغت كلفته 6 فاصل 8 مليون دينار، أهمّية كبيرة، بإعتبار أنّ هذه المنشأة ستحُول مستقبلا دون إنقطاع حركة الجولان على مستوى الطريق الوطنية التي تربط بين ولايتي قفصة والقصرين، فغالبا ما يتسبّب فيضان وادي الكبير في قطع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 15 جرّاء سيلان مياه الأمطار.