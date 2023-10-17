رئاسة الحكومة تضع حزمة اجراءات لمعالجة صعوبات التفويت في الاجهزة الاعلامية غير القابلة للاستغلال

دعت رئاسة الحكومة، المشرفين على المؤسسات والهياكل العمومية ، الى التفويت في الأجهزة الاعلامية غير القابلة للاستغلال بها للشركات المتخصصة في النفايات الكهربائية والالكترونية او للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات دون مقابل.



واكدت رئاسة الحكومة في منشور اصدرته مؤخرا، ان هذه الخطوة تهدف الى معالجة الصعوبات المسجلة على مستوى التصرف في هذه التجهيزات والى مزيد ترشيد التصرف في المعدات الاعلامية بما يراعي متطلبات المحافظة على البيئة وتفادي الاتلاف العشوائي لها.





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واشارت الى انه يمكن احالة التجهيزات غير القابلة للاستغلال الى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بمقتضى ابرام اتفاقية في الغرض وذلك بعد ان يقوم الهيكل العمومي بالتنسيق المسبق مع الوكالة والحصول على موافقتها.



ودعت الوزرات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، الى التنسيق مع وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية عند اتخاذ هذه الخطوة.



وشددت ، في المقابل، على انه يتعين التفويت في التجهيزات الاعلامية التي زال الانتفاع بها والقابلة للاستغلال ، طبقا للاجراءات الجاري بها العمل في المجال علما وانه تم الغاء منشور رئيس الحكومة عدد 4 المؤرخ في 1 فيفري 2013 المتعلق بالتصرف في المعدات الاعلامية.

