المنستير: مردود لاعبات التنس التونسيات في الزوجي طيّب ومستواهن كان قريبا من المنافسات (المدرب الوطني)

أكد المدرب الوطني بالجامعة التونسية لكرة المضرب المسؤول عن تدريب الفتيات شكري بن عمر في تصريح لوات أنّ لاعبات التنس التونسيات "قدمن اليوم خلال مباريات الزوجي مردودا طيّبا وكان المستوى بصراحة متقاربا جدّ"ا.

وأضاف كن يستطعن الفوز في المجموعة الثانية وكن يستطعن العودة ولكن لابّد من الأخذ بعين الاعتبار التجربة إذ أنّ لاعباتنا غير متعودات باللعب في مستوى مماثل مقدرا أنّهن سيقدمن في المستقبل لعبا أفضل.



وخسرت ظهر اليوم في مقابلة الزوجي التونسية، شيراز بشري، والتونسية، فريال بن حسين، 1 6 4 6 ضد اليابانية، ماي هونتاما، والصربية، نتاليا ستيفانوفيتش، في حين خسرت التونسيتان، هيبة هاني ورنيم راسيل، 2 6 1 6 ضد الاسبانية، اليونا بولسوفا، والجيورجيا، نتالا دزالاميجيه،



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وتحتل شيراز بشري الثانية في تونس حاليا وتصنيفها 800 وكانت في 16 و17 سنة من بين 500 الأوائل في العالم ولكنها تعرضت إلى إصابات ولم تستطع فيما بعد التقدم كما /كنا نتوقع غير أنّها الآن ستعود للعمل ومن الآن وفي وقت قصير سوف نرى لها نتائج طيّبة/، حسب المدرب الوطني، شكري بن عمر.

وقال إنّ شيراز لها إصابة تستوجب الراحة ولكنها اختارت اللعب بالرغم من الآلام إذ أنّ دورة الياسمين فرصة تنظم مرة في السنة وبالتالي لعبت قدر استطاعتها وكان يمكن أن يكون مردودها أفضل بكثير لأنّها لعبت سابقا مع لاعبات في ذات المستوى وحققت نتائج طيّبة فمنذ تقريبا ثلاثة أشهر فازت على لاعبة من الصين مصنفة 26 في العالم بمجموعتين لصفر.

وستستعد شيراز من الآن إلى دورة الياسمين المفتوحة الثالثة وستلعب في الأسابيع المقبلة في المنستير بدورة دولية من صنف 15 ألف دولار ودورة دولية من صنف 24 ألف دولار في حال كشفت الفحوصات الطبية التي ستقوم بها بأنّه يمكنها المشاركة، وفق المدرب الوطني.

أمّا فريال بن حسن وهي الثالثة في تونس فهي تتدرب حاليا في فرنسا وكان أداؤها اليوم فوق المتوسط، بحسب شكري بن عمر.

وقدر المدرب الوطني للاعبات التنس بأنّ هبة ورانيم هن لاعبات تنس المستقبل في تونس فمستواهن طيّب بالنسبة إلى سنهن وهن قادرات على مزيد العمل والتحسن فالجامعة بصدد الإحاطة بهن وتتولى إرسالهن للعب في الخارج فهبة عادت مؤخرا من دورة دولية للتنس في الجزائر.

وأكد المدرب الوطني للتنس بأنّ دورة الياسمين المفتوحة في نسختها الثانية ذات مستوى عالمي عالي وهي فرصة للاعبات التنس التونسيات بأنّ يعشن تجارب مع لاعبات لهن مستوى عالمي.

وأكدت اللاعبتان شيراز بشري وفريال حسن، خلال ندوة صحفية، أنّهما كانتا تعانيان من إصابات وبالتالي لم يستطعن تقديم ما هن قادرات عليه من لعب بنسبة 100 في المائة وأنّهما كان يمكن أن يتعادلن فالمستوى كان قريبا جدّا بينهما واللاعبتين المنافستين وأنّها كانت تجربة ثرية بالنسبة إليهما مؤكدتين عزمهما على العودة السنة المقبلة.



