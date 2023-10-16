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أيام قرطاج السينمائية 2023 : هايدي تمزالي أول ممثلة ونجمة الأفلام الاولى في تاريخ السينما التونسية تتصدر المعلقة الرسمية للأيام

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 18:43 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تختزل صورة هايدي تمزالي وهي تتصدر المعلقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في دورتها الرابعة والثلاثين (28 أكتوبر - 04 نوفمبر 2023) حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة، حسب ما ورد في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الهيئة المديرة للأيام.

هايدي تمزالي هي ابنة رائد السينما التونسية سمامة شكلي، وهي أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس والعالم العربي وعبر صورتها على المعلقة الرسمية للمهرجان تترجم مسيرة السينمائيات التونسيات اللاتي ساهمن بشغف وكفاءة في صناعة أفلام في تونس وخارجها. هن مميزات في كل المهن السينمائية، كاتبات سيناريو، مخرجات، ممثلات، كاتبات الإخراج، خبيرات في التصوير السينمائي، المونتاج، هندسة الصوت، الديكور والإنتاج، حسب تقدير الهيئة المديرة للأيام.

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هذا التكريم ينسحب كذلك على كل مهنيي السينما التونسية، رجالا ونساء، الذين ساهموا بأعمالهم في إنشاء ذاكرة سينمائية ثرية عمرها قرن من الزمن.

كتبت هايدي تمزالي المشاهد الأولى للسينما الروائية التونسية وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام الأولى في تاريخ السينما التونسية : زهرة; (1922) عين الغزال(1924).

هايدي تمزالي رمز ميلاد السينما التونسية، تتصدر بعد 100 سنة عن انتاج أول فيلم روائي تونسي المعلقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2023.




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