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"كاس سفير اليابان بتونس" لأقل من 23 سنة للجيدو - مصنع التبغ يتوج في صنف الفتيات ونادي قلعة الاندلس في الفتيان

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 13:25 قراءة: 0 د, 31 ث
      
توج نادي الجيدو بمصنع التبغ بالقيروان امس الاحد بالحي الرياضي للشباب بالمنزه بالمرتبة الأولى في منافسات "كاس سفير اليابان بتونس" لأقل من 23 سنة للجيدو، (صنف فتيات ) .

وفاز نادي أشبال قلعة الاندلس بالمرتبة الاولى في منافسات ( صنف الفتيان ) . وشارك في البطولة 180 مصارعا ومصارعة جيدو من 22 جمعية.
وتزامن تنظيم بطولة "كاس سعادة سفير اليابان بتونس" لأقل من 23 سنة للجيدو التي حضرها سفير اليابان بتونس اوسوغا تاكيشي وعدد من اطارات وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية للجيدو مع حصول الجامعة التونسية للجيدو على جائزة وزارة الشؤون الخارجية اليابانية لسنة 2023 نظير مجهوداتها في النهوض بواقع هذه الرياضة وتعميمها.


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