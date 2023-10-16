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بعد الاحتفاء بالفارابي وتكريم كفاءات جامعية تونسية في المؤتمر الأول حول علماء العالم الإسلامي : الإيسيسكو تصدر جملة من التوصيات وتعلن عن تخصيص الدورة الثانية للكندي

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 14:22 قراءة: 1 د, 37 ث
      
بعد يومين من النقاشات الفكرية والعلمية اختتمت فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر الدولي حول علماء العالم الإسلامي، الذي التأم بالرباط تحت عنوان "أعمال الفارابي وإسهاماته عبر التاريخ الإنساني" بتكريم باحثيين جامعيين هما سالم العيادي وأنيس المؤدب.

ففي ختام أشغال هذا المؤتمر الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، يومي 11 و12 أكتوبر الحالي، تحصل الدكتور سالم العيادي أستاذ الفلسفة في جامعة صفاقس على الجائزة الأولى للبحوث حول الفارابي بعد تقديمه لمحاضرة بعنوان: استعمال اللّذة، الإستطيقيّ والإتيقيّ في فلسفة الفارابي، وآلت الجائزة التقديرية للبحوث العلمية إلى الدكتور أنيس المؤدب من جامعة تونس الذي قدم مداخلة حول "إسهامات الفارابي في تصنيف الآلات الموسيقية وأثرها على المعارف الموسيقية".
وأصدر المشاركون في المؤتمر مجموعة من التوصيات لتثمين ونشر الإرث المعرفي الكبير للعلامة الفارابي في مختلف مجالات العلوم، منها عقد منتدى دولي حول إسهامات علماء العالم الإسلامي في العالم، ودعوة وزراء التربية في العالم الإسلامي لإعداد وثيقة مرجعية حول تضمين التعريف بالعلماء والفلاسفة المسلمين في المناهج الدراسية، وإعادة نشر مؤلفات الفارابي في شكل أعمال كاملة مرفوقة بـ"معجم اصطلاحات الفارابي"، وتنظيم ورشة عمل حول الدراسات الفارابية، وترجمة الأعمال العلمية حول الفارابي من وإلى اللغة العربية، وإنشاء منصة مرجعية مفتوحة خاصة بالفارابي على الإنترنت. كما دعا المشاركون إلى تنظيم مهرجان الفارابي للعازف الشاب، وتكوين لجنة علمية متعددة الاختصاصات لإعادة تحقيق ونشر كتاب الموسيقى الكبير، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للمنظمة.
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وفي كلمة للدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال بالمنظمة، (ووزير الثقافة الأسبق في تونس) أعلن أن الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول علماء العالم الإسلامي ستكون حول أبي يوسف يعقوب إسحاق الكندي، الذي توفي سنة ولادة العلامة الفارابي .
وأكد بالمناسبة أن الإيسيسكو ستنشر بلغاتها الثلاث المعتمدة (العربية، والإنقليزية، والفرنسية) "ما تمخض عنه هذا المؤتمر من دراسات رصينة جادة، وستعمل على تنفيذ توصياته"، وستواصل التعريف بعلماء العالم الإسلامي ودورهم في مختلف جوانب الحضارة الإنسانية.
وجدير بالذكر أن الدورة الأولى من هذا المؤتمر الدولي نظمته الإيسيسكو بالتعاون مع سفارة جمهورية كازاخستان في الرباط حيث مقر الإيسيسكو.


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