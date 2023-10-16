وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير سوريا الجديد بتونس

التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة، السفير الجديد للجمهورية العربية السورية بتونس محمد محمد ، الذي سلّم الوزير نسخة من أوراق اعتماده .
وتمّ خلال هذا اللقاء التنويه بروابط الأخوة المتميزة والعلاقات التاريخية بين البلدين وتأكيد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وسوريا في كل المجالات وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية .
وعبّرالوزير بهذه المناسبة للسفير السّوري الجديد عن استعداد الوزارة توفير كل الظروف من أجل تيسير وانجاح مهمّته في تونس خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين
وتمّ خلال هذا اللقاء التنويه بروابط الأخوة المتميزة والعلاقات التاريخية بين البلدين وتأكيد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وسوريا في كل المجالات وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية .
وعبّرالوزير بهذه المناسبة للسفير السّوري الجديد عن استعداد الوزارة توفير كل الظروف من أجل تيسير وانجاح مهمّته في تونس خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين
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