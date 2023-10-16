Babnet

وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير سوريا الجديد بتونس

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 12:49 قراءة: 0 د, 26 ث
      
التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة، السفير الجديد للجمهورية العربية السورية بتونس محمد محمد ، الذي سلّم الوزير نسخة من أوراق اعتماده .

وتمّ خلال هذا اللقاء التنويه بروابط الأخوة المتميزة والعلاقات التاريخية بين البلدين وتأكيد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وسوريا في كل المجالات وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية .
وعبّرالوزير بهذه المناسبة للسفير السّوري الجديد عن استعداد الوزارة توفير كل الظروف من أجل تيسير وانجاح مهمّته في تونس خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين
...



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275171


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 16 أكتوبر 2023 | 1 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:44
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
32°-22
36°-23
36°-24
37°-23
  • Avoirs en devises
    26979,9

  • (13 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35865 DT        1$ =3,17073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct)   864,0 MDT
Indicateurs
....
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*