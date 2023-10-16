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مشاركة المنتخب التونسي للسباحة في البطولة العربية غير مؤكدة لاسباب مالية

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 13:47 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اوضحت هدى جراد الناطقة الرسمية للجامعة التونسية للسباحة، ان مشاركة المنتخب الوطني التونسي في البطولة العربية المقررة في أبوظبي من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري،غير مؤكدة بسبب مصاعب مادية
وأوضحت جراد في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ مشاركة المنتخب الوطني التونسي في البطولة العربية تبقى مرهونة بصرف سلطة الاشراف لدعم مالي .

وأفادت ان الجامعة التونسية للسباحة مازالت تأمل في المشاركة، وقد أعدت في هذا الغرض ملفا يتضمن قائمة تضم 13 عنصرا واعدا من سباحين و سباحات، بمقدورهم(هن) التألق في البطولة العربية واعتلاء منصة التتويج.
...


يذكر أنّ اللجنة المنظمة للبطولة العربية كانت قد اعلنت عن مشاركة 119 سباحا وسباحة من 17 دولة عربية.


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