Babnet

ضبط مسافر بحوزته أكثر من 11 كلغ من مخدر الكوكايين و64 كلغ من مخدر القنب الهندي

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 22:45 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمكنت وحدات الإدارة العامة للديوانة بالتنسيق مع وحدات الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب ، في إطار التصدي للشبكات المختصة في تهريب المخدرات بجميع أنواعها، من ضبط مُسافر بميناء حلق الوادي اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 ، قادم من إحدى الدول الأوروبية وبحوزته أكثر من 11 كلغ من مخدر الكوكايين و64 كلغ من مخدر القنب الهندي كانت مخفية بإحكام داخل سيارته.

وقد أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، بإحالته رفقة المحجوز إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية والاحتفاظ به لمواصلة الأبحاث، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد .


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275145


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 16 أكتوبر 2023 | 1 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:44
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet31°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
32°-22
36°-23
36°-23
38°-23
  • Avoirs en devises
    26979,9

  • (13 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35865 DT        1$ =3,17073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct)   864,0 MDT
Indicateurs
....
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*