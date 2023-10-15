ضبط مسافر بحوزته أكثر من 11 كلغ من مخدر الكوكايين و64 كلغ من مخدر القنب الهندي

تمكنت وحدات الإدارة العامة للديوانة بالتنسيق مع وحدات الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب ، في إطار التصدي للشبكات المختصة في تهريب المخدرات بجميع أنواعها، من ضبط مُسافر بميناء حلق الوادي اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 ، قادم من إحدى الدول الأوروبية وبحوزته أكثر من 11 كلغ من مخدر الكوكايين و64 كلغ من مخدر القنب الهندي كانت مخفية بإحكام داخل سيارته.



وقد أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها، بإحالته رفقة المحجوز إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية والاحتفاظ به لمواصلة الأبحاث، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد .

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