مهرجان الفيلم العربي بفاماك 2023: فيلم "وراء الجبل" لمحمد بن عطية يحرز جائزة الصحافة

أحرز فيلم "وراء الجبل" للمخرج محمد بن عطية جائزة الصحافة في ختام الدورة 34 لمهرجان الفيلم العربي بمنطقة "فاماك" فال دا فانش" (شمال فرنسا) بفرنسا الذي أقيم من 5 إلى 15 أكتوبر 2023.



وتم الكشف مساء السبت عن جوائز هذه الدورة التي فاز بجائزتها الكبرى المغرب (ضيف شرف الدورة) وقد حازها فيلم "ملكية مشتركة" للمخرجة ليلى الكيلاني وهو إنتاج مشترك مغربي فرنسي (2023).





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وشارك فيلم "وراء الجبل" (98دقيقة) لمحمد بن عطية في مسابقة الافلام الروائية الطويلة التي تنافست فيها 10 أفلام من المغرب والأردن وسوريا والسودان واليمن وفرنسا وبلجيكا.



وترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة الصحفية والناقدة السينمائية نادية مفتاح. وقد قررت اللجنة منح جائزة الصحافة التي تسندها مدينة فاماك، لفيلم محمد بن عطية وهو إنتاج مشترك بين تونس (نوماديس للانتاج) وفرنسا وبلجيكا والعربية السعودية وقطر وإيطاليا .

وفيلم "وراء الجبل" هو ثالث فيلم روائي طويل في رصيد مخرجه بعد "نحبك هادي" (2016) و"ولدي" (2018).



وتجدر الإشارة إلى أن تونس كانت حلت سنة 2015 ضيف شرف على مهرجان الفيلم العربي "فاماك"الذي يعدّ فرصة لتسليط الضوء على عديد الأعمال السينمائية التي تترجم مشاغل المجتمعات العربية .

وللتذكير فقد تم خلال الدورة الحالية تقديم 110 عروض تابع من خلالها الجمهور على مدى 10 أيام، أهم الإنتاجات السينمائية في كل من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق.